Depositan percepciones y aguinaldo a jubilados de Gobierno

Jubilados y pensionados de la Dirección General de Pensiones recibieron en una sola exhibición el pago íntegro de su percepción mensual y su aguinaldo, informó el Gobierno del Estado, que destinó más de 850 millones de pesos para esta entrega.

LEA TAMBIÉN Analizarían a fondo una reforma a la Ley de Pensiones En el PRI afirman que están dispuestos a sumarse, siempre y cuando realmente contribuya a resolver la crisis

En sus redes sociales, el gobernador Ricardo Gallardo publicó que "este 25 de noviembre se realiza el pago en una sola exhibición de su percepción mensual íntegra, así como del aguinaldo completo correspondiente al ejercicio 2025", y afirmó que su administración "logró rescatar lo que la herencia maldita dejó abandonado durante años".

El mandatario sostuvo que "hoy nosotros sí respondemos, sí cumplimos y sí respetamos sus derechos".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La autoridad estatal recordó que el fondo de Pensiones ha requerido inyecciones extraordinarias para mantenerse operativo.

De acuerdo con declaraciones oficiales del 13 de noviembre, el rescate financiero suma 12 mil 630 millones de pesos, recursos aplicados para cubrir omisiones, retenciones no realizadas y pérdidas derivadas de inversiones irregulares durante gobiernos anteriores.

En esa misma exposición, el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, y el director de Pensiones, Luis Arturo Coronado Puente, advirtieron que el modelo vigente desde 1959 es insostenible y requiere una reforma integral. También señalaron que, pese al rescate, cada año el costo de las pensiones aumenta, por lo que será necesaria una estricta disciplina financiera.

Con el pago realizado, el Gobierno estatal aseguró que el sistema se mantiene estable y que las prestaciones continúan entregándose en tiempo.

Anuncian Depósito a jubilados.