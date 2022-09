Desabasto de vehículos para los nuevos taxis

Alrededor de 35% de los taxistas que recibieron una de las casi 2 mil nuevas concesiones que se entregaron recientemente tendría problemas para operar a la brevedad, ya que las agencias automotrices no cuentan con el inventario necesario para la dotación de dichas unidades, ya que éstas deben de ser nuevas, como se estableció en la convocatoria.

Lo anterior lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Leonel Serrato Sánchez, quien agregó que actualmente apenas comenzaron a circular 370 unidades con las nuevas concesiones.

“Faltaría que vayan llevando los vehículos para que aprueben una especie como de revista, que cumplan todos los requisitos y ya inmediatamente pueden entrar en operación”, explicó.

Agregó que este proceso se ha vuelto lento porque no hay unidades suficientes en las agencias automotrices, es por ello que cerca de 600 nuevos concesionarios han expresado que probablemente será hasta el próximo año cuando contarán con el vehículo para poder operar.

“El problema es que no hay unidades, no hay vehículos, este tema de los chips no es broma, las agencias tiene comprometido más o menos como hasta el mes de marzo, y nos están enviado oficios explicando la situación”, manifestó Serrato Sánchez.

Sobre el trámite para la entrega de las mil 984 concesiones, el funcionario estatal indicó que ya solo faltan 84 por entregar.