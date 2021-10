Desacato de empresas pondría en riesgo al T-MEC, advierte STyPS tras freno de EEUU a negocio potosino

Las observaciones y restricciones como la que el departamento de Aduanas de Estados Unidos puso a una empresa agrícola con sede en San Luis Potosí, podría impactar de forma negativa en la aplicación del T-MEC, reconoció en entrevista el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Néstor Garza Álvarez.

Abundó que derivado del anuncio público de que Agropecuarios Tom no podrá exportar jitomate al mercado americano por incurrir en trabajo forzado que deriva en trata de personas, la dependencia a su cargo tuvo ya un acercamiento con el cónsul de los Estados Unidos para atender la situación y buscar la solución administrativa debida, sin embargo, dijo que es un tema delicado que debe esclarecerse puntualmente porque el tratado comercial con los Estados Unidos es muy claro.

"Este tema por la restricción que tenemos por la denuncia que es del año pasado por el trabajo forzado, los reglamentos y tratados comerciales son muy claros, el trabajo forzado constituye un delito de trata de personas y el tratado establece que se debe erradicar esto, ahorita la temporada de cosecha ya terminó, por lo que no está operando", mencionó.

El caso está siendo revisado directamente por las dependencias federales del Trabajo y de la Secretaría de Economía, a fin de aclarar el caso, solventar las faltas y que se abra nuevamente la comercialización del jitomate mexicano y de la misma forma no repercuta en otros sectores.

El titular estatal de la STPS explicó que para evitar que estos casos de malas prácticas se repitan, se intensificarán las revisiones y las capacitaciones en los centros laborales de todo el estado.

Finalmente, detalló que la queja de trabajo forzado se originó el año pasado cuando un grupo de personas que laboraban en esta agrícola ubicada en Villa de Arista se inconformaron, ya que, "la empresa tenía a la gente ahí y ellos ya no querían seguir trabajando y no se les pagaba lo que les debían".

Aunque aseguró que finalmente se les pagó y se enviaron de regreso porque eran provenientes de Hidalgo.