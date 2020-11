Desacato por parte de usuarios del transporte público sigue siendo un conflicto: permisionario

Aunque desde hace ocho meses cuando comenzó a propagarse entre la población potosina el Covid-19, se decretaron medidas sanitarias en el transporte público, a la fecha, el desacato por parte de los usuarios sigue siendo un conflicto, declaró en entrevista Juan Servando Branca Gutiérrez, empresario de servicios de transporte público en el estado.

Explicó que aunque el uso de cubrebocas o caretas protectoras son obligatorias para abordar al transporte, los operadores siguen reportando casos en los que tienen que enfrentarse a los usuarios porque estos insisten en ingresar sin ninguna protección, o bien, portan los cubrebocas de forma incorrecta sobre el cuello, o sin cubrir debidamente la nariz y boca.

"Los operadores son gente trabajadora y tienen hasta que enfrentar a usuarios irresponsables que quieren abordar sin el uso de cubrebocas o caretas, todavía hay mucha gente que quiere subir al transporte público sin protección y esto es poner en riesgo a los operadores y a todos los demás pasajeros", apuntó.

Por la contingencia un 15% del total de la plantilla laboral se encuentra en casa al estar dentro de la población de riesgo.

Branca Gutiérrez aseguró que a la fecha no se ha registrado ningún caso de contagio de coronavirus entre los operadores de transporte.

En este sentido, hizo un llamado a la población potosina a extremar medidas y no bajar la guardia ya que el número de casos en el estado no ha logrado ir a la baja, e incluso, recordó que existe el riesgo de volver a semáforo rojo.