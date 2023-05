Desaparecen can que era maltratado

Desnutrido y en condiciones insalubres se tenía a un perro en una vivienda de la avenida San Rafael y Privada de María, en la colonia La Virgen, presuntamente el animal pasaba días sin alimento, debido a que la casa la mayor parte del tiempo se encontraba sola, según denunciaron vecinos de ese sector.

No obstante, al atender el reporte ciudadano en el domicilio 102, ya no estaba el perro y de acuerdo con los vecinos días antes se le podía observar en el patio frontal de la casa acostado entre basura.

Una de las vecinas que hizo la denuncia por redes sociales indicó: “estaba muy delicado, pues no se podía poner de pie, lo único que queremos es ayudarlo, llevarlo a una veterinaria, pero no sabemos si se lo llevaron o lo abandonaron en otro lado, nos dicen que vive una señora, pero no entendemos por qué estaba así el perro”

En el portón del domicilio se observó un citatorio del área de Ecología de Soledad, del 9 de mayo por maltrato animal, se detalla que no había nadie en el domicilio y se conmina al propietario del inmueble a acudir a las oficinas del departamento el 10 de mayo.

Los vecinos de la colonia lamentaron que existan personas que tienen mascotas en esa condición y confiaron en que las autoridades hayan hecho

lo conducente.

“Sí hay un citatorio, lo raro es que el perrito ya no está, pusimos la denuncia para que vinieran y sancionarán a la persona, hay gente que quiere rescatar al perrito, ojalá y se haya podido hacer algo por él y no haya muerto de hambre”, dijeron.