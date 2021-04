Desaparecieron despensas del tráiler atorado, revela López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que las cinco mil despensas descubiertas en un tráiler que se atoró bajo un puente del bulevar Río Santiago desaparecieron y ya sólo está el vehículo.

En el segundo día en el que el presidente hace referencia al tema, López Obrador anunció en la conferencia matutina que la Fiscalía General de la República ya atrajo el caso y lo investiga.

Sin embargo, "el cuerpo del delito" ya no está, señaló.

"Ya no están las despensas", dijo, "está el camión, pero no las desaprovecharon, no dejaron de usarlas".

El presidente dijo ignorar qué dependencia hizo la inspección, pero fue enfático en que las despensas desaparecieron.

El mandatario indicó que se revelará toda la información que salga de este caso.