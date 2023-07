Descalifica Gallardo queja de comunicador

El gobernador del estado José Ricardo Gallardo Cardona, minimizó el posicionamiento de Artículo 19 en contra de las declaraciones que él expresó hace algunos días, al suponer que detrás de la publicación está una persona que “no es ni periodista”.

El pasado miércoles, dicha organización publicó un pronunciamiento de protesta en el que critica los discursos de Gallardo Cardona en los que se ataca a la prensa, al emitir discursos estigmatizantes y referir que por la actividad periodística “le gusta ver sangre”.

Entrevistado, Gallardo Cardona aseveró que su gobierno “siempre” será respetuoso con los planteamientos expuestos por asociaciones defensoras de libertad de expresión.

“Sabemos quien está atrás de ese tema en concreto. Es una persona, pero bueno, no es ni periodista. Entonces no quiero opinar”, atajó el mandatario estatal.

Entre los firmantes del posicionamiento publicado por la organización, se encuentran periodistas de diversos medios de información que cubren o han cubierto la fuente de Gobierno del Estado.

“Que sigan chingando, si no con qué nos divertimos, necesitamos diversión, lo que no les gusta es que a mí me gusta la sangre, me gusta ver arder el mundo”, advirtió a medios “conservadores” el 29 de junio pasado.