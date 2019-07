Descarta Mario García volver a la política

CD. VALLES.- El exalcalde capitalino y actual director Estatal del Conalep, Mario García Valdez, señaló que no desea participar nunca más en política y estará enfocado en el sector educativo, donde afirma que tiene su vocación de servicio.

Al ser cuestionado sobre la rendición de cuentas de su periodo como presidente municipal, García Valdez señaló que se encuentra con las manos limpias, y hasta el momento no hay ninguna acción legal en su contra.

"Los señalamientos de corrupción en mi contra no tienen sustento, yo terminé en una función pública hace cuatro años y no ha tenido ningún requerimiento, tengo la conciencia tranquila, mi actuar fue correcto y adecuado, si una autoridad me requiere estoy puesto para comparecer, todo lo que ha pasado incluido el interés de algunas personas para que se me revoque el cargo de coordinador del Conalep, no es más que un tema de persecución mediática y de carácter público que no asusta".

El expresidente municipal capitalino, señaló que el haber participado en política no le dejó un mal sabor de boca, pues hizo obras y acciones, pero destacó que donde puede desenvolverse con mayor experiencia es en el ámbito educativo, por lo que está abocado a la encomienda dentro del Conalep.