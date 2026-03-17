Descarta SCT transporte exclusivo para mujeres y menores

La titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Araceli Martínez Acosta, consideró poco factible la propuesta de la diputada del PRI, Sara Rocha Medina, que plantea destinar unidades de transporte público operadas por mujeres y de uso exclusivo para mujeres, niñas y niños, al señalar que este tipo de esquemas ya ha presentado complicaciones en su aplicación.

La funcionaria estatal advirtió que la iniciativa requeriría, en primer término, un análisis con la ciudadanía, ya que decisiones de este tipo, sin consulta previa, podrían no resultar favorables. Además, recordó que en experiencias anteriores, la implementación de transporte exclusivo generó conflictos operativos debido a que muchas mujeres no viajan solas, sino acompañadas de familiares hombres, lo que complicaba definir el acceso a las unidades.

"Pensar en un transporte exclusivo de mujeres ya en alguna época se intentó y no fue muy bueno", sostuvo.

Martínez Acosta también subrayó que actualmente existe una crisis de operadores en el transporte público, tanto hombres como mujeres, lo que representa otra limitante para concretar una medida como la propuesta. No obstante, afirmó que las convocatorias para incorporar a más mujeres conductoras se mantienen abiertas de forma permanente en distintas regiones del estado.

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En ese sentido, indicó que la legislación vigente ya permite implementar asientos exclusivos para mujeres dentro de las unidades, como una alternativa para atender situaciones de acoso.

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Sobre la seguridad en el transporte, la titular de la SCT enfatizó la importancia de fomentar la cultura de la denuncia, al señalar que, pese a los señalamientos sobre acoso, la dependencia no cuenta con denuncias formales por este motivo.

Detalló que este año se instaló una oficina de atención ciudadana en la zona de transferencia para recibir quejas, además de que la mayoría de las unidades cuentan con cámaras de videovigilancia que, aunque no se monitorean en tiempo real, almacenan información que puede ser utilizada en caso de presentarse una denuncia.

Finalmente, hizo un llamado a las usuarias a reportar cualquier incidente, ya que, sin estos señalamientos formales, resulta complicado sancionar o retirar de circulación a quienes incurren en malas prácticas dentro del servicio público.