Descarta Soledad derribo de escuelas

El director de Educación municipal, José Juan Castro Castillo, reconoció que sí existen deficiencias en algunas escuelas de educación básica, pero que no se ha tenido que recurrir a la demolición de algún plantel por esa situación.

“Escuelas que estén a punto de colapsar pues no tenemos, hasta ahorita las más antiguas que es la que tenemos aquí en la Cabecera, es la Pedro Montoya afortunadamente no tiene ese problema, de hecho, va a cumplir 80 años esta institución y pues no presenta alguna falla de este tipo”, aseguró.

Lo anterior luego de que el secretario de Educación del gobierno del estado, Juan Carlos Torres Cedillo informó que al menos 60 escuelas en todo el estado se están cayendo por su antigüedad y ha sido necesario demolerlas e iniciar con la edificación de nuevas aulas.

Al respecto, el funcionario municipal dijo que han enfrentado problemas en bardas perimetrales, principalmente en el nivel preescolar, que se han reconstruido debido al riesgo de colapso.

Refirió como ejemplos el jardín de niños Pablo Neruda, en el que se tumbaron las bardas y se levantaron nuevas, así como en el jardín de niños Valentín Gama, cuyas bardas fueron dañadas por vehículos que descargaban mercancía en un centro comercial aledaño y el área de Protección Civil municipal emitió un dictamen de daño estructural, así como el preescolar Moctezuma que también presentó daños en su barda.