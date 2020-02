Descartado caso de coronavirus en viajante potosino procedente de Italia

La noche del pasado miércoles la Secretaría de Salud del Estado identificó un "caso sospechoso" de enfermedad por coronavirus COVID–19, cuyo resultado dio Negativo en el Laboratorio Estatal de Salud Pública este tarde, por lo que la entidad continúa sin presencia de coronavirus en territorio potosino.

Así lo dio a conocer el Doctor Miguel Lutzow Steiner, Director de Salud Pública, quien detalló que la noche del 26 de febrero la SS identificó el caso de un paciente masculino proveniente de Italia, el cual fue clasificado como sospechoso a coronavirus al tener síntomas de enfermedad respiratoria, por este motivo, se le tomó prueba para detectar el virus, la misma se envió al Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP) y esta tarde fue descartada para Coronavirus y positiva para Influenza B.

Refirió que el viajero tenía antecedente de haber estado en Italia durante el mes de febrero del presente año, inició un cuadro respiratorio hace dos días por lo que demandó atención médica y al referir el antecedente de viaje, se activó el protocolo de aislamiento, vigilancia y toma de muestra por considerarse "caso sospechoso".

Además se valoraron los riesgos de exposición del paciente de acuerdo con los sitios visitados durante su viaje.

Lutzow Steiner adelantó que esta semana el Laboratorio Estatal de Salud Pública fue avalado por la Secretaría de Salud Federal para realizar la prueba de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) específica para el COVID - 19, por lo que, este resultado se obtuvo en menos de 24 horas y se tiene certeza que al momento no existen casos en el Estado.

El Director de Salud Pública dio a conocer que el Sistema de Vigilancia Epidemiológica en el Estado se mantiene alerta y con capacidad de respuesta para

diagnóstico oportuno y el personal de Salud se encuentra en constante capacitación para la atención de este Virus.

El paciente se encuentra en buenas condiciones generales, recuperándose en su domicilio, evolucionando satisfactoriamente. No tiene alguna enfermedad crónica o condición que se identifique dentro de los factores de riesgo para complicarse.

La Secretaría de Salud Federal actualizó la lista de países y territorios que tienen transmisión local sostenida de la enfermedad, ahora un viajero al transitar en estos lugares presenta riesgo de adquirir la infección por COVID – 19 y desarrollar la enfermedad a su retorno a nuestro país. Además de China, se incluyó en la lista a Hong Kong, Japón, Corea del Sur, Italia, Irán y Singapur, por lo que ahora con estos datos se amplía el concepto de "caso sospechoso".

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud no recomienda restricciones de viaje a estos países, los viajeros internacionales deberán extremar precauciones preventivas.

Al incrementarse el número de países con transmisión local se incrementa el riesgo potencial de tener casos en nuestro país. La Secretaría de Salud continúa haciendo un llamado a toda la población a fortalecer las medidas de prevención para los viajeros y para todos en general.

Antes de viajar

? Evite los viajes no esenciales a los destinos con transmisión local comunitaria.

? Tenga su esquema de vacunación al día de acuerdo con su grupo de edad.

? Mantenga y refuerce las medidas de prevención general y de contacto para evitar enfermar.

Durante el viaje

? Lave sus manos con frecuencia, sobre todo después de tener contacto con animales, vivos o muertos, o personas que pudieran estar enfermas o infectadas. Use jabón y agua corriente durante al menos 20 segundos. También, puede usar soluciones a base de alcohol gel al 70% para fricción de manos.

? Solo coma alimentos bien cocinados y beba agua que haya sido desinfectada o embotellada comercialmente.

? Utilice la parte interna de su codo al toser o estornudar.

? Evite lugares concurridos o eventos donde asista un gran número de personas.

? Evite los animales vivos o muertos, los mercados de animales y los productos que provienen de animales como la carne cruda.

? Evite el contacto con personas enfermas.

? Utilice cubre bocas cubriendo su nariz y boca, si no puede evitar algunas de estas situaciones.

? Si enferma durante su estancia, solicité atención médica; evite auto-medicarse. Después del viaje.

? Si ha viajado a China, Hong Kong, Corea del Sur, Japón, Italia, Irán y Singapur, y a su regreso a México presenta signos y síntomas de la enfermedad, solicite atención médica inmediata y refiera su antecedente de viaje.

De forma general:

? Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón o soluciones de alcohol gel al 70%.

? Al estornudar o toser, cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o ángulo interno del brazo.

? Mantener las habitaciones bien ventiladas y con entrada de luz solar directa preferentemente.

? Evitar contacto directo con personas que tienen síntomas de resfriado o gripe.

? No auto medicarse.

? Acudir al médico cuando se tienen padecimientos respiratorios: fiebre mayor a 38°C, dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal, etc).

? No hay restricciones de viaje, sin embargo, se recomienda posponer su viaje a las ciudades con trasmisión activa.

Recuerda, debemos lavarnos las manos con agua y jabón varias veces al día, de no contar con agua y jabón al momento, podemos hacerlo con alcohol en gel al 70%, recuerda que este no debe sustituir el lavado con agua y jabón, sólo de forma ocasional. Si se tiene una infección respiratoria, debemos ser responsables, estornudar, toser, sonarnos la nariz, de forma adecuada y depositar los papeles en botes de basura, dentro de una bolsa de plástico; resguardarnos en casa y mantener distanciamiento social con la finalidad de no contagiar a otras personas y desde luego nuestros seres queridos.