Descartan cederle vialidades al Ayuntamiento

El alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos está mal informado y su pretensión es con fines recaudatorios, aseguró el secretario general de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, ante el anuncio que realizó el edil de buscar el mecanismo legal que le permita hacerse cargo del mantenimiento y alumbrado del Circuito Potosí, los bulevares Españita y el Río Santiago, así como la Zona Industrial, propuesta que supuestamente platicó de forma personal con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Aseguró que la administración estatal no ha recibido la solicitud por parte del Ayuntamiento capitalino con respecto al total de las vialidades anunciadas por Galindo, solamente por el Circuito Potosí y el Río Santiago.

Agregó que es probable que el edil no sepa o no recuerde que la administración municipal ya cobra impuesto predial de la Zona Industrial, lo cual no se nota en el estado de las vialidades, “no se le ve una mano de gato por parte del Ayuntamiento de la capital, no hay alumbrado, no hay drenaje, no hay un solo bacheo”.

En contraste, Sánchez Torres aseguró que el gobierno estatal ha realizado inversiones importantes no solo en la Zona Industrial, también en el Circuito Potosí.

Con respecto a esta última, señaló que resulta conveniente que hasta este momento se les ocurrió la municipalización: “debieron haberlo agarrado desde hace muchísimo tiempo y no hasta ahora que el Circuito Potosí está remediado y flamante”,

Finalmente reiteró que se trata de fines recaudatorios, ya que pretenden que la vigilancia municipal por parte de Tránsito se lleve a cabo por las referidas vialidades, así como a gestión de los espectaculares.

Por los argumentos señalados, aseguró que el gobierno estatal seguirá brindando los servicios y mantenimiento en las vialidades.