Descartan observaciones en la administración de Eugenio Govea

Derivado del proceso de entrega-recepción no se encontraron observaciones en la administración de Eugenio Guadalupe Govea Arcos, aseguró Marco Antonio Gama Basarte, presidente de la Comisión Operativa Provisional en San Luis Potosí del Partido Movimiento Ciudadano (PMC).

En conferencia de prensa, acompañado por las y los integrantes del cuerpo colegiado, expuso que no habrá ningún seguimiento del área jurídica, porque los números son "normales" y "aceptables", según la auditoría de la Comisión Nacional.

Detalló que después de la toma de posesión de los cargos, las y los comisionados se encuentran en proceso de reestructurar las Comisiones Operativas Municipales, cuyo primer resultado está previsto para finales de junio próximo y en diciembre concluirlo.

Aseguró que al momento no existen complejidades para la integración de las mismas, porque el objetivo es posicionar y fortalecer a Movimiento Ciudadano "no un liderazgo particular o en torno a una persona".

"Quiero dejar muy en claro que no hay ninguna observación, respecto de este sentido. Habrá una nueva sede del partido, que pronto compartiremos con ustedes para generar un acercamiento directo con la militancia y la ciudadanía", dijo.