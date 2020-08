Desconcierta a Isabel actuar de inspectores municipales

"No sé porque me hicieron eso. Mejor me hubieran hablado bien: 'retírate, no tienes lugar', y bueno, yo también de buena manera me iría, pero no fue así: fueron agresivos los dos (inspectores). ¿Por qué son así?", relató Isabel Suárez, vendedora informal de flores, jaloneada en días anteriores por inspectores del Ayuntamiento capitalino.

Mediante redes sociales, cibernautas denunciaron cómo los funcionarios municipales intentaron despojar de una caja con las mismas a la trabajadora, presuntamente por no tener un permiso para realizar la comercialización.

En entrevista, la joven oriunda de Orizaba, Veracruz, refirió que en la caja tenía alrededor de 50 plantas, de las cuales más de 20 fueron tiradas al piso por el personal de del gobierno municipal.

Indicó que los trabajadores municipales pretendían multarla por no tener permiso para vender sus productos, sin embargo, no le iban a dar ningún folio por el concepto de la multa.

Consideró que el proceder de los inspectores era hacerle el llamamiento de retirarse y ella acatarlo, pero no ser agresivos ni jalonearla como lo hicieron en días pasados.

"Ese día le estaba vendiendo plantas a un señor y me llegaron por detrás. Yo me sorprendí porque pensé que me iban a decir 'camínale' y no, fue cuando me empezaron a jalonear y me dijeron 'te vamos a infraccionar' y yo les dije: pero ¿Por qué? si solamente voy de paso (...) No sé por qué fueron así conmigo", expuso.