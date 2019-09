Desconoce Fiscalía cuándo se reanudará la expedición de cartas de no antecedentes penales

SLP. - La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó que la suspensión temporal de expedición de Cartas de No Antecedentes Penales que se ha tenido durante esta semana, se debe a una revisión de la plataforma nacional por parte de autoridades federales, por lo que la problemática se presenta no solo en esta entidad, sino en muchas otras del país.

A través una notificación, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó a la Vicefiscalía Científica de la FGESLP, que derivado de una incidencia en el Sistema Automatizado de Identificación Biométrica por Reconocimiento Facial se han tenido dificultades para ingresar a los servicios, por lo que personal técnico especializado está trabajando para solucionarla.

La dependencia federal indicó a la Fiscalía potosina que con oportunidad se informará cuando se restablezca el servicio de consulta; por el momento aún no hay una fecha definida para ello.

La Fiscalía informará a la ciudadanía el momento en que se restablezca el servicio de expedición de esos documentos.

Por consiguiente, toda supuesta carta de no antecedentes penales que haya sido expedida desde el pasado lunes 2 de septiembre del presente año a la fecha, no tiene validez oficial y pudiera tratarse de un documento apócrifo; ante ello, se hace un llamado a la población a no dejarse engañar, ya que no existen módulos que realicen el trámite, además de que por el momento no se pueden expedir por el problema nacional.