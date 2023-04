Alcaldía paga seguro a Tradiciones Potosinas y ésta accede a prestar las imágenes para la Procesión del Silencio

Tradiciones Potosinas informó mediante un comunicado que el Ayuntamiento capitalino pagó el seguro para el resguardo de las imágenes que forman parte de la Procesión del Silencio y que están en poder de esa asociación civil.

Luego de la controversia suscitada porque a diferencia de otros años, la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado se encargó de organizar la procesión y a raíz de ello, representantes de cofradías denunciaron que Tradiciones Potosinas les pidió pagarés e incluso la entrega de escrituras de viviendas para prestarles las imágenes, este miércoles, dos días antes del evento, se anunció el acuerdo.

En el comunicado divulgado por Tradiciones Potosinas, se detalla que el convenio con el alcalde Enrique Galindo Ceballos se concretó ayer por la tarde. La prima de seguro asciende a 58 mil pesos.

Aseguró además que su compromiso "ha sido y seguirá siendo el cuidado y la finalidad de darle formalidad a la organización de la Procesión del Silencio, cumpliendo con creces y a cabalidad su cometido, aunado a un manejo honesto y eficiente de los donativos y los ingresos recibidos, lo que nos ha permitido obtener y conservar la autorización otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como donatarias autorizadas".

Desde el pasado 7 de marzo, Tradiciones Potosinas se deslindó de la Procesión del Silencio, y en medio de los señalamientos por las exigencias para el préstamo de las imágenes, Cultura informó que no podía involucrarse en la cuestión del seguro, pues el gobierno estatal solo estaba encargado de la coordinación para el buen desarrollo de la procesión, pero por no ser un evento gubernamental, no podía interceder por las cofradías.

Aparte, el arzobispo de San Luis Potosí, Jorge Alberto Cavazos Arizpe se pronunció hace unos días por una Procesión del Silencio en la que sus devotos cuenten con las imágenes que necesitan para que se lleve a cabo como cada año.