Desconoce Gabino Morales proyecto para crear plan de manejo en la Sierra de Álvarez

"No tengo ninguna información, no me han llegado las firmas, no tengo conocimiento", dijo Gabino Morales Mendoza, coordinador estatal de los Programas de Desarrollo Integral del Gobierno Federal en San Luis Potosí, sobre el plan de manejo para la Sierra de Álvarez.

El 12 de abril pasado, Cambio de Ruta A.C. entregó 15 mil 054 firmas al gobernador Juan Manuel Carreras López, a fin de que el mandatario estatal gestione ante la Federación la creación de un plan de manejo del Área Natural Protegida (ANP) para la Sierra de Álvarez.

La asociación civil solicitó al Jefe del Ejecutivo, dirija y realice "todas las gestiones necesarias" para que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), establezcan el citado programa.

Aunque reconoció no tener conocimiento del asunto, Gabino aseveró que hay coincidencia entre el gobierno estatal y federal en el sentido de proteger todas las áreas protegidas de San Luis Potosí.

En entrevista, Morales Mendoza afirmó que en cuanto obtenga información o tenga la solicitud del Gobierno del Estado revisará la documentación, en aras de atenderla y darle seguimiento. "Cuando lo tengamos lo revisamos con gusto, y nos ponemos a trabajar".