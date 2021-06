Desconoce Gobierno presunta red de trata

Desconocimiento sobre el tema y necesidad de saber los antecedentes, fueron las posturas que ayer asumieron funcionarios del Gobierno del Estado en torno a la presunta existencia de redes criminales de abuso sexual de menores y pornografía infantil en escuelas tanto públicas como privadas, de acuerdo con una investigación publicada por el diario El Universal.

En la investigación, difundida este lunes el periódico incluye a San Luis Potosí entre los siete estados afectados por el fenómeno.

Al respecto, el secretario general de Gobierno, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, dijo: "No tengo el dato preciso sobre esa información, por lo que no pudiera yo dar algún adelanto de... pero si me lo permiten...", y enseguida se le preguntó si pediría a la Fiscalía General del Estado investigar sobre el tema revelado ayer por El Universal.

"Se lo digo con todo respeto: no tengo información al momento", fue la única respuesta del funcionario.

A su vez, el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Carlos Arturo Landeros Hernández, declaró que, de momento, "no tenemos denuncias de ese tipo, aunque probablemente pudo haberlas en el pasado".

Adelantó que podría abordarse el tema con la Policía Cibernética, dependiente de la SSPE y aseguró que la Policía Estatal, en todo momento, ha atendido casos de menores víctimas del delito en colaboración estrecha con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Ado