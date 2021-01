Desconoce secretario de Bienestar número de Servidores de la Nación que han sido vacunados

Javier May, secretario de Bienestar, reconoció que desconoce el número de Servidores de la Nación que han sido vacunados contra el Covid-19 en las brigadas que se han creado para inmunizar a personal de salud que labora en hospitales Covid y adultos mayores.

En reunión con medios en el aeropuerto de San Luis Potosí, previo a tomar un vuelo de regreso a la Ciudad de México tras acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador en su gira por este estado, el secretario de Estado indicó que es la Secretaría de Salud (Ssa) quien informan sobre esto.

- "¿Usted no tiene el conteo?", se le preguntó.

- "No", contestó.

- "O sea ¿hasta el momento el secretario de Bienestar no sabe el número de Siervos vacunados?", se le siguió cuestionando.

- "La Secretaría de Salud son los que informan, dan un informe en la conferencia vespertina; Hugo López-Gatell informa de la vacunación, ha habido mucha información sobre los servidores, de las brigadas, ya se ha informado, es público".

- "¿No hay el número de cuantos están vacunados?"

- Todos los días hay información, me extraña que no lo tengan, todos los días la información está fluyendo.

- "Me extraña que no pueda decir cuántos Servidores han sido vacunados", se le cuestionó.

- "Se van a vacunar todas las brigadas que sean necesarias. Se han formado 10 mil brigadas para atender los hospitales Covid, de los cuales se ha informado de cómo se integra la brigada: dos personas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dos personas de la Ssa, dos servidores de la Nación, y dos promotores de los programas.

"Entonces es reiterativo lo que están planteando, pero de todo esto hay información todos los días, se informa al pueblo", dijo.

Diversas voces han cuestionado la presencia de los Servidores de la Nación en las brigadas del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid, pues consideran que esto tiene un tinte electoral de apoyar a Morena y al gobierno federal.

Este domingo, la Alianza Federalista aseguró que la estrategia de vacunación contra el coronavirus del gobierno federal, requiere criterios técnicos y la experiencia que solo el sector Salud puede aportar, pues "ponerla en manos de los Servidores de la Nación es poner en riesgo a los mexicanos y pervertir un derecho humano a favor de una intención electoral".

El pasado viernes las representaciones del PRD y el PAN en el INE acusaron que el gobierno federal utiliza a los Siervos de la Nación como una estructura electoral que han comenzado a movilizar para intervenir en el proceso electoral de junio próximo.