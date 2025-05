Desconocía IP operación de "narcolaboratorio" en Zona Industrial

José Enrique Villafuerte Hernández, presidente de la Unión de Usuarios de Zona Industrial (UUZI) deslindó a este organismo, así como a la Alianza Empresarial de San Luis Potosí, tras el hallazgo de laboratorio clandestino ubicado en la Zona Industrial, al señalar que no tiene relación alguna con las estos organismos empresariales.

En la presente semana, autoridades federales detectaron la operación de un presunto "narcolaboratorio", y durante el operativo se dio la detención de al menos dos personas en el lugar.

“Cabe hacer mención que ese negocio, porque no es una empresa, ese negocio clandestino no estaba asociado a ninguna cámara, no tenía ninguna referencia con UUZI ni con los que pertenecemos a la Alianza Empresarial”, expresó Villafuerte Hernández.

Aseveró que esta situación se dio completamente de forma clandestina y sin conocimiento de los organismos empresariales, añadió que este negocio se ubicaba en el Eje 134 con acceso en el Eje 132, lo que se conoce como Parque Fundidores.

Lamentó que esta situación se haya presentado y refirió que es necesario analizar los permisos que este establecimiento tenía, tales como la licencia de funcionamiento.