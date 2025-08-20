logo pulso
Desconocimiento y costumbre, causan los abusos

Diputado dice que se tiene que educar a la población potosina

Por Samuel Moreno

Agosto 20, 2025 03:00 a.m.
A
Es urgente fomentar la concientización ciudadana sobre el maltrato animal en San Luis Potosí, especialmente ante los recientes casos registrados en la zona metropolitana, los cuales han generado preocupación entre ciudadanos y organizaciones defensoras de animales, señaló el diputado Luis Felipe Castro Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). 

Mencionó que muchas conductas consideradas como maltrato, no son siempre intencionales, sino que suelen surgir del desconocimiento, de la “costumbre” o de tradiciones locales. 

En ese sentido, su enfoque legislativo no es unicamente endurecer sanciones o castigos a quienes generen estos actos violentos, sino también educar a la población potosina sobre la diferencia entre maltrato y violencia hacía los animales; trabajando en coordinación con los municipios para que informen a la ciudadanía sobre cuales practicas constituyen maltrato y cuales son aceptables bajo la ley.

“Que los municipios den a conocer a la ciudadanía, cuáles son las características de un maltrato hacía los animales. En algunos pueblos para ellos es normal tener un perro amarrado durante horas en un árbol. Para ellos es normal porque ha sido su modo de vida durante muchos años. Sin embargo, eso cae en maltrato”, explicó. 

Sumado a ello, el legislador Castro Barrón afirmó que el objetivo es concientizar a las y los potosinos sobre el respeto a los animales y fomentar una cultura de protección, más allá de la aplicación estricta de sanciones. 

“Entonces, es concientizar a la ciudadanía que sí y que no, y cómo respetar la ley”, puntualizó. 

De acuerdo al Código Penal de San Luis Potosí, En San Luis Potosí, el maltrato animal se castiga con penas de prisión y multas, dependiendo de la gravedad de la acción. Las sanciones pueden incluir prisión de uno a cinco años, multas de 200 a 2000 unidades de medida y actualización, e incluso inhabilitación para trabajar con animales.

