Descoordinación malogra resultados de la alerta de género

La falta de coordinación entre el gobierno del estado y los Ayuntamientos en las acciones de la Alerta de Violencia de Género (AVG), es el principal factor para que esta no esté cumpliendo con su función, así lo consideró Leonel Serrato Sánchez, delegado regional de los Programas Integrales para el Desarrollo en la Zona Metropolitana.

"Los municipios de Soledad de Graciano Sánchez y el de la capital que competen a la región, no están realizando lo suficiente para prevenir, es decir no tienen operativos de reacción, aparte de que cuando una mujer ha sido víctima de violencia no existen las herramientas para garantizar que no existirá la impunidad", destacó el funcionario federal.

Serrato Sánchez reiteró que todo radica en que exista una eficiente coordinación a nivel municipal, ya que son ellos el primer contacto, por lo que la proximidad social que están llevando a cabo las policías estatales, municipales y lo que será la Guardia Nacional, estarán poniendo especial énfasis en ese punto.

"Creo que la Zona Metropolitana que es donde está declarada la Alerta, requiere de una intensa coordinación porque en realidad se trata de prevenir", dijo.

Con relación a si resultaría viable que los recursos destinados a la Alerta de Violencia de Género, fueran utilizados a impartir cursos de defensa personal a las mujeres, tal y como lo propuso el colectivo "La Colegia de Themis", Serrato Sánchez consideró que todo lo que abone a la protección de la mujer en contra de la violencia machista es bueno, pero que el generador de esa violencia no es una mujer, y no tiene por qué vivir a la defensiva, "si somos los hombres los generadores de esa violencia debemos de educar desde niños, ya que tenemos que prevenir y sancionar cualquier conducta o expresión de violencia contra las mujeres".

También consideró importante impulsar la denuncia, así como terminar con esa puerta giratoria que no permite esa aplicación correcta de la justicia, siendo eso lo que ocasiona la impunidad.