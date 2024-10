Hijos dejan sin apoyos a sus padres

Se han detectado diversas irregularidades operativas en la entrega de programas sociales, informó María del Rosario Martínez Galarza, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) del Gobierno del Estado.

Refirió que una de las observaciones consistió en que adultos mayores beneficiados no acudían por su beneficio, pero en su lugar asistían sus hijos en representación, quienes posteriormente no les entregaban el apoyo.

Al verificar dicha situación, Martínez Galarza enfatizó que confirmaron que las personas declararon que no es que no quisieran, sino que no podían salir del domicilio.

La funcionaria estatal reconoció que se confirmó duplicidad en el otorgamiento de esquemas sociales, pues la Sedesore no tiene acceso a la plataforma de la Secretaría del Bienestar y a la inversa.

Por ende, remarcó que no es posible conocer si las personas ya cuentan con otro beneficio de la federación. En caso de ser así, se les recomienda solo tener uno para que puedan aprovecharlo otras personas más necesitadas, añadió.

“Sí buscamos esta parte de conocer realmente al beneficiario. Había gente que llegaba con certificados de que no podían asistir, y pues eran foquitos rojos que a nosotros nos llaman la atención”, concluyó.