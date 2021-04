Desdeña Galindo pegatinas en su contra

Como "prácticas desesperadas" y "guerra sucia", catalogó Francisco Enrique Galindo Ceballos, candidato al Ayuntamiento capitalino, por la coalición "Sí por San Luis Potosí", a las etiquetas pegadas en postes y paredes de la ciudad, donde se rememora su presunta vinculación en abusos de la entonces Policía Federal (PF).

Desde su anuncio como abanderado, lucen pegatinas en diversas superficies de la capital, cuyo contenido hace referencia al abuso policial en Nochixtlán, Oaxaca a manos de elementos federales, cuando él encabezaba la corporación policíaca.

En conferencia de prensa, Galindo Ceballos sostuvo que tales acciones son "patadas de ahogado" de sus contrincantes, quienes "seguramente" las llevan a cabo al ver su posicionamiento favorable en las encuestas.

El abanderado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseveró que ante todo ataque de "guerra sucia", responderá con propuestas factibles para las y los residentes capitalinos. "Están un poco desesperados, los entiendo. Vamos muy bien, vamos a ganar. No hay una encuesta que me tenga abajo (...) no me confío, voy ganar y voy a ser el próximo presidente municipal".

"No me merece mayor atención. Mi única respuesta al tema, es que seguramente quien lo hace está viendo las encuestas", expresó el representante de los partidos PAN-PRI-PRD-PCP.