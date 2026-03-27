Desestima la CEA reporte sobre contaminación de pozos
Pascual Martínez consideró que la población no debe alarmarse, pues el monitoreo es permanente
Luego que el Grupo Universitario del Agua (GUA) de la UASLP presentó un reporte sobre la contaminación de pozos en la Zona Metropolitana, Pascual Martínez Sánchez, director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA), consideró que la población no debe alarmarse, pues el monitoreo permanente vigila la calidad del agua.
Con ello, el funcionario estatal se sumó al mismo sentido de la postura institucional del alcalde capitalino Enrique Francisco Galindo Ceballos, quien demeritó el estudio, al considerar que la información data del 2007.
Martínez Sánchez defendió que existen parámetros y estándares de las Normas Oficiales Mexicanas como la NOM-127-SSA1-2021, establecida para regulación de agua para consumo humano, cuya disposición es acatada por las autoridades.
Argumentó que la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) se encarga de monitorear la calidad del líquido, a través de toma de muestras analizadas en estudios de laboratorio.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
"Químicamente el agua es incolora, inodora e insabora (sic), pero la realidad, es que en cualquier lugar de México donde tú saques agua tiene un sabor, porque todos los lugares tienen minerales y sales; eso medio mundo lo sabe", concluyó.
Firmarán EGC y GUA convenio para estudios hidrogeológicos en Saucito
El acuerdo busca análisis específicos del subsuelo para garantizar la viabilidad del paso a desnivel
no te pierdas estas noticias
Desestima la CEA reporte sobre contaminación de pozos
Rubén Pacheco
Pascual Martínez consideró que la población no debe alarmarse, pues el monitoreo es permanente
De vacaciones, cerca de 540 mil estudiantes de nivel básico
Samuel Moreno
Regresarán a las aulas hasta el lunes 13 de abril
Recauda Sefin 12.5 millones por placas del mundial 2026
Rubén Pacheco
Hasta el viernes pasado, se vendieron más de 25 mil laminas