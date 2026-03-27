Desestima la CEA reporte sobre contaminación de pozos

Luego que el Grupo Universitario del Agua (GUA) de la UASLP presentó un reporte sobre la contaminación de pozos en la Zona Metropolitana, Pascual Martínez Sánchez, director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA), consideró que la población no debe alarmarse, pues el monitoreo permanente vigila la calidad del agua.

Con ello, el funcionario estatal se sumó al mismo sentido de la postura institucional del alcalde capitalino Enrique Francisco Galindo Ceballos, quien demeritó el estudio, al considerar que la información data del 2007.

Martínez Sánchez defendió que existen parámetros y estándares de las Normas Oficiales Mexicanas como la NOM-127-SSA1-2021, establecida para regulación de agua para consumo humano, cuya disposición es acatada por las autoridades.

Argumentó que la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) se encarga de monitorear la calidad del líquido, a través de toma de muestras analizadas en estudios de laboratorio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Químicamente el agua es incolora, inodora e insabora (sic), pero la realidad, es que en cualquier lugar de México donde tú saques agua tiene un sabor, porque todos los lugares tienen minerales y sales; eso medio mundo lo sabe", concluyó.