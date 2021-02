Designación de candidaturas ya parece el juego de las sillas: Gabino

El delegado federal Gabino Morales Mendoza aseguró que el presidente López Obrador no ha intervenido en los procesos partidistas para elegir candidatas y candidatos a puestos de elección popular en San Luis Potosí, pero consideró que "otros sí han metido la mano, el codo y hasta el hombro" para influir en estos nombramientos.

"Esto ya parece el juego de las sillas: Ponen la música, ponen las sillas, le apagan y el que quedó sentado es el candidato. Pero bueno, parece que esto es parte de los procesos democráticos y el llamado es para para los gobiernos de los tres niveles, para que no se incida en los procesos electorales y que sea la gente, las y los electores, quienes al final decidan", declaró.

Aunque no definió quiénes han metido "mano, codo y hombro" en los procesos internos de los partidos, afirmó que el presidente Andrés Manuel "no se ha metido; eso téngalo por seguro, les garantizo que no se ha metido y no lo va a hacer. Su indicación es que las elecciones del 6 de junio sean libres y eso es lo que estamos promoviendo aquí".

Morales Mendoza aclaró que él, como representante del Gobierno federal, no estaría apoyando a una o a otro candidato, "porque el Gobierno no tiene partido, sino que su encomienda se llama México. Insisto: Yo decidí quedarme para ayudar al presidente y en esto hay mucho qué hacer, lo que ayuda a no tener malos pensamientos".