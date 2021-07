Despidos en Gobierno son para abrir espacios para nuevas contrataciones, afirma Reséndiz

La ex aspirante a gobernadora Francisca Reséndiz Lara descalificó los planes de austeridad tanto del actual gobierno carrerista como del entrante, pues dijo que en cuanto a la nómina de la burocracia, los gobiernos de las tres últimas administraciones "sólo despiden a trabajadores para enseguida meter a los que ellos traen desde las campañas, lo que se hace con el aval del sindicato mayoritario".

Recordó que ella y su equipo de trabajo no han dado un voto de confianza al gobernador electo José Ricardo Gallardo Cardona y adelantó que a través de la asociación Movimiento por San Luis Potosí se estarán vigilando los pasos del nuevo gobierno.

También denunció que en medios informativos digitales se le ha estado atacando y se le señala como una persona con asuntos pendientes con la Justicia por presuntos desvíos cuando estuvo al frente, por 20 años, del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras del Gobierno del Estado (Sittge).

"Me he manejado con honestidad y privilegiando el diálogo, por lo que se me hace muy extraño que ahora se ventile una denuncia del 2017, cuando como sindicato denunciamos el desvío de 1.3 millones de dólares de la Dirección de Pensiones del Estado y pues esa fue la manera de acosarnos y denostarnos", comentó.

"Nos llama la atención que lo retomen ahora que hemos señalado que viene un gobierno legal pero no moral para San Luis Potosí. Sabemos que quien pretende llegar a Palacio de Gobierno cuenta con más de 19 medios digitales y va a querer desprestigiar nuestro movimiento, pero no nos van a detener. No me voy a esconder y no me iré de San Luis. No traigo guaruras. Si la Procuraduría (sic) me busca, aquí estoy. No tengo nada que ocultar y confío en que el estado de derecho prevalecerá", concluyó Reséndiz Lara.