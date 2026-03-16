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Desplegarán operativo de Semana Santa con mil 600 elementos

SSPC anuncia despliegue de seguridad del 29 de marzo al 5 de abril.

Por Redacción

Marzo 16, 2026 02:31 p.m.
A
Anuncian operativo de seguridad.

Anuncian operativo de seguridad.

Desplegarán operativo de Semana Santa con mil 600 elementos

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) anunció la implementación del Plan General de Acción Semana Santa 2026, que se realizará del 29 de marzo al 5 de abril, con el objetivo de reforzar la seguridad durante las actividades religiosas, culturales y recreativas del periodo vacacional.

El titular de la dependencia, Jesús Juárez Hernández, informó que el operativo se desarrollará con la participación de la Guardia Civil Estatal y la División Caminos, en coordinación con corporaciones federales y organismos de atención a emergencias.

En el dispositivo también participarán personal del C5i2, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, la Coordinación Estatal de Protección Civil, así como Bomberos y Cruz Roja, con un despliegue de más de mil 600 elementos, además de unidades y vehículos de las distintas instituciones.

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Las autoridades señalaron que la vigilancia se reforzará en eventos religiosos y en zonas turísticas de las cuatro regiones del estado —Huasteca, Altiplano, Zona Media y la zona metropolitana—, especialmente en los sitios que registran mayor afluencia durante el periodo vacacional.

El operativo forma parte de las acciones de seguridad previstas para mantener el orden público y brindar atención a visitantes y habitantes durante la Semana Santa.

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