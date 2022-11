Despolitizar el tema del agua y garantizar que Interapas tenga remanentes para inversiones, pide su director

Luego de acudir hoy al llamado del Congreso del Estado, el director de Interapas pidió despolitizar el tema del agua y que garantice que el organismo a su cargo pueda tener, en el 2023, remanentes para invertir en la mejora del servicio y otros aspectos.

"El porcentaje de incremento ya fue determinado conforme a la ley y a los procedimientos técnicos previstos en ella. Ahora, ¿cuánto va a aumentar?... Lo que el Congreso del Estado quiera. La decisión final la toman las y los legisladores", apuntó de entrada José Enrique Torres López, titular del organismo intermunicipal.

Aclaró que el incremento, por sí sólo, "no resuelve el problema, ya que son muchos años de no hacerlo, de abandono acumulado por muchas administraciones del Interapas. En los últimos 10 años, ha habido un incremento del 10 por ciento, es decir, uno por ciento anual. Eso es todo. Si bien Interapas no es un negocio, debemos garantizar que tenga remanentes para invertir en la mejora de los servicios, en ampliar la cobertura, en adquirir mejor tecnología".

Añadió que quien crea que está ahorrando porque está pagando poco por el agua, en realidad está yendo en contra de su propio beneficio.

De paso, recordó que en algunos meses más vencerá la concesión otorgada a la empresa Aguas del Poniente que otorga el servicio de abasto a cientos de usuarios residenciales. En su momento, el Cabildo de la capital deberá decidir si renueva esa concesión o no, pero el director dijo ser de la opinión de que dicha concesión debe ser eliminada para incorporar a esos usuarios a Interapas, con lo que los ingresos del organismo operador podrían incrementarse en un cinco o 10 por ciento.

Finalmente, afirmó que servicios públicos como el del agua "no deben estar sujetos a condiciones como qué partido (político) nos gobierna, sino que deberían ciudadanizarse lo antes posible. En otras ciudades del mundo existe la figura del 'city manager' o administrador de la ciudad, que busca a toda costa sacar la prestación de los servicios públicos de la esfera política, para así hacerlos eficientes".