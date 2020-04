Despotrica regidora contra sesión virtual

El sistema de teleconferencia utilizado por la alcaldía de la capital para realizar las sesiones de Cabildo de forma virtual es poco práctico e incluso se pueden convertir en algo manipulable, pues incluso se presta a que los asesores acompañen a algunos regidores que los aconsejan mientras dura la reunión, señaló la regidora Verónica Rodríguez quien afirmó que lo ideal sería que las sesiones fueran presenciales, a puerta cerrada sin la presencia de personas ajenas pero si con transmisión en vivo.

"Aunque todos podemos votar, y tenemos nuestro derecho a voz y todo, la realidad es que en ocasiones la tecnología nos puede fallar. En la primera sesión tuvimos problemas porque salíamos de la sesión porque la computadora fallaba o se apagaba, eso también le corta un poco el ritmo y la dinámica", explicó.

La regidora dijo que a ella le hubiera gustado "que hiciéramos las sesiones con distancia de dos metros, pero todos viéndonos, pero son las medidas sugeridas por Presidencia y la mayoría estuvo de acuerdo", manifestó.

Explicó que cuando se les preguntó respecto a si estaban de acuerdo o no en realizar la sesión de esta forma, se envió un escrito. "La normatividad es muy clara, el acuerdo de Cabildo debió tomarse en una sesión de Cabildo, no por escrito y así fue como sucedió, entonces le propuse que realizara un acuerdo administrativo para que éste sustituyera lo que dice la normatividad y prevaleciera el acuerdo mientras se estaba en contingencia, sin embrago parece que no se leyó mi documento porque las sesiones se han hecho sin acuerdo y sin anuencia", manifestó.