Despunta la venta de útiles escolares

Ante la cercanía del inicio del ciclo escolar 2025-2026, papelerías del municipio de Soledad de Graciano Sánchez reportaron un incremento en su actividad comercial. No obstante, los encargados de estos negocios señalaron que los días de mayor demanda suelen presentarse justo antes del regreso a clases.

Ulises, encargado de una papelería ubicada sobre la avenida de Los Pinos, explicó que aunque algunas madres de familia comienzan a comprar útiles escolares desde que reciben la lista en los planteles educativos, la mayoría deja las compras para último momento.

Indicó que actualmente están realizando cotizaciones a quienes lo solicitan, además de surtir listas escolares principalmente para alumnos de colegios particulares.

Comentó que el costo promedio de una lista de útiles para nivel primaria ronda los 2 mil pesos. Entre los artículos más solicitados se encuentran libretas, lápices, hojas tamaño carta, hojas iris y plumones, entre otros. En el caso del nivel preescolar, especialmente para alumnos de nuevo ingreso, las listas suelen ser más extensas e incluyen productos de higiene y limpieza.

Para estudiantes de escuelas particulares, el gasto puede oscilar entre los 3 mil y 4 mil pesos por lista completa, dependiendo de los requerimientos del plantel.

Ulises detalló que los productos más buscados son los cuadernos en sus diferentes presentaciones: de raya, cuadro grande, cuadro chico y de dibujo, siendo estos algunos de los artículos de mayor venta.

“Ahorita ya empezamos a tener muchas solicitudes de cotizaciones y hay quienes ya nos han pedido surtirles la lista, pero generalmente es una semana o incluso dos días antes del regreso a clases cuando se presentan más compras, y es cuando llegamos a tener hasta fila”, compartió.