logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TRIUNFAN EN EL GOLF ¡HERMOSA NOVIA!

Fotogalería

TRIUNFAN EN EL GOLF ¡HERMOSA NOVIA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Despunta la venta de útiles escolares

Por Flor Martínez

Agosto 20, 2025 03:00 a.m.
A
Despunta la venta de útiles escolares

Ante la cercanía del inicio del ciclo escolar 2025-2026, papelerías del municipio de Soledad de Graciano Sánchez reportaron un incremento en su actividad comercial. No obstante, los encargados de estos negocios señalaron que los días de mayor demanda suelen presentarse justo antes del regreso a clases. 

Ulises, encargado de una papelería ubicada sobre la avenida de Los Pinos, explicó que aunque algunas madres de familia comienzan a comprar útiles escolares desde que reciben la lista en los planteles educativos, la mayoría deja las compras para último momento. 

Indicó que actualmente están realizando cotizaciones a quienes lo solicitan, además de surtir listas escolares principalmente para alumnos de colegios particulares. 

Comentó que el costo promedio de una lista de útiles para nivel primaria ronda los 2 mil pesos. Entre los artículos más solicitados se encuentran libretas, lápices, hojas tamaño carta, hojas iris y plumones, entre otros. En el caso del nivel preescolar, especialmente para alumnos de nuevo ingreso, las listas suelen ser más extensas e incluyen productos de higiene y limpieza.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Para estudiantes de escuelas particulares, el gasto puede oscilar entre los 3 mil y 4 mil pesos por lista completa, dependiendo de los requerimientos del plantel. 

Ulises detalló que los productos más buscados son los cuadernos en sus diferentes presentaciones: de raya, cuadro grande, cuadro chico y de dibujo, siendo estos algunos de los artículos de mayor venta. 

“Ahorita ya empezamos a tener muchas solicitudes de cotizaciones y hay quienes ya nos han pedido surtirles la lista, pero generalmente es una semana o incluso dos días antes del regreso a clases cuando se presentan más compras, y es cuando llegamos a tener hasta fila”, compartió.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Pensiones de policías, no impactarán en presupuesto de ayuntamientos: Badillo
Pensiones de policías, no impactarán en presupuesto de ayuntamientos: Badillo

Pensiones de policías, no impactarán en presupuesto de ayuntamientos: Badillo

SLP

Samuel Moreno

“Es MC, el partido de las dos mentiras”
“Es MC, el partido de las dos mentiras”

“Es MC, el partido de las dos mentiras”

SLP

Samuel Moreno

La SSPC atiende crisis mentales
La SSPC atiende crisis mentales

La SSPC atiende crisis mentales

SLP

Rolando Morales

Se duplica la demanda de actas de nacimiento
Se duplica la demanda de actas de nacimiento

Se duplica la demanda de actas de nacimiento

SLP

Flor Martínez