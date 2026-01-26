logo pulso
SLP

Destaca crecimiento potosino en servicios

Hoteles y restaurantes aumentan ingresos

Por Samuel Moreno

Enero 26, 2026 03:00 a.m.
A
Destaca crecimiento potosino en servicios

En la comparación regional, San Luis Potosí se colocó por encima de varias entidades vecinas en el crecimiento de ingresos de hoteles y restaurantes, al registrar un aumento de 6.3 por ciento entre noviembre de 2024 y el mismo mes de 2025, de acuerdo con la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Mientras la entidad potosina mostró una variación positiva en este rubro, otros estados del Centro y Norte del país presentaron comportamientos más moderados e incluso retrocesos. 

En el caso de Aguascalientes y Zacatecas, los ingresos de los servicios de alojamiento y preparación de alimentos se mantuvieron con crecimientos marginales, sin alcanzar el ritmo observado en San Luis Potosí. 

En contraste, Guanajuato y Nuevo León registraron una desaceleración en este sector durante el mismo periodo, asociada a una menor actividad turística y de consumo en ciertos meses.

La comparativa también muestra que entidades con fuerte vocación turística, como Querétaro y Tamaulipas, avanzaron en ingresos, aunque con incrementos por debajo del desempeño potosino, según los registros oficiales del INEGI. 

Este comportamiento coloca a San Luis Potosí entre los estados con mejor evolución relativa en los servicios vinculados al hospedaje y la preparación de alimentos dentro de su región inmediata.

