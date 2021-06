Detalla PC afectaciones por lluvias en la capital; mejorará clima en comicios

Las intensas lluvias que se han presentado en los últimos días en la capital han causado encharcamientos y cierre momentáneo de algunas vialidades, sin embargo, no se han registrado daños mayores, de acuerdo con los reportes atendidos por la Dirección de Protección Civil Municipal, que continúa en alerta ante la posibilidad de nuevas precipitaciones.

La dependencia señaló que gracias al sistema de monitoreo se pudo dar respuesta inmediata, además de que las labores preventivas por parte de la Dirección de Servicios Municipales, como la limpieza de colectores y alcantarillas, evitaron inundaciones o cierres prolongados de vialidades.

Informó que de esta manera se atendieron afectaciones en las colonias Los Silos, Valle de las Recuas y Calle 24, calle a nivel de banqueta y en algunos puntos el agua ingresó a cocheras.

Igualmente, en las calles Gómez Madrazo, Acceso 11, Privada del Umbral y Las Camelias 125, en la colonia Cielo Claro, se registraron inundaciones menores, las cuales fueron atendidas con equipos de bombeo para desalojar el exceso de agua.

Por otra parte, se atendió la caída de un árbol frente a calle Asturias No. 230, fraccionamiento Gálvez, mientras que en Basalenque No. 375, colonia Virreyes, se atendió una inundación afectación menor en una casa hogar de niños, donde se apoyó para sacar el agua que ingresó, pero no se registraron lesionados ni daños materiales en el lugar.

Se informó que se mantendrán en alerta ante la posibilidad de que se registren nuevas lluvias de regular intensidad en los próximos días, y recomendó a la población tomar las precauciones debidas, especialmente evitar el ingreso a vialidades en caso de inundaciones, especialmente en lo que respecta al bulevar Río Santiago.

MEJORAN CONDICIONES PARA JORNADA ELECTORAL

El Sistema de Alertamiento Municipal Multi-riesgos informó que ante la importante captación en la Presa de San José, se desfogan excedentes hacia el Río Santiago

La Dirección de Protección Civil Municipal informa que la Tormenta Tropical Blanca se ha debilitado a baja presión, lo que provocará las últimas remanentes de lluvia para la tarde de este viernes y mejores condiciones climáticas hacia el fin de semana, lo que indica que el domingo 06 de junio la capital potosina tendrá condiciones climáticas óptimas para que los ciudadanos salgan a votar.

Así lo precisó el Sistema de Alertamiento Municipal Multi-riesgos, quien informó que los eventos acumulados de precipitación en esta semana han sido importantes para la captación de agua en la Presa de San José, de ahí que las instancias correspondientes hayan tomado la decisión de desfogar el excedente hacia el boulevard del Río Santiago, como medida preventiva.

Para este fin de semana, de acuerdo a los modelos de pronóstico que trabaja el SAMM-PC esperamos temperaturas máximas que oscilarán entre los 27 y los 29 grados centígrados; así como mínimas entre los 14 y 15 grados. La probabilidad de lluvia para el sábado es del 50%, con cielo nublado y para el domingo con una probabilidad del 20% y cielo de soleado a nuboso. En ambos días, viento ligero y variable con ráfagas de mínima intensidad.

Luego de cuadrar información con el Servicio Meteorológico Nacional, se observa frente a las costas de Colima una zona con potencial ciclónico a 300 kilómetros de la costa mencionada, por lo que para esta tarde de viernes se espera la llegada de los escurrimientos generados por las últimas lluvias que se vierten en arroyos, río Españita y bordos de captación en la zona sur del municipio, principalmente.

Este fenómeno se encuentra bajo monitoreo permanente del Sistema de Alertamiento Municipal Multirriesgos, especialmente durante el fin de semana, para que, de acuerdo al comportamiento del potencial ciclónico en las próximas horas, pueda determinarse la trayectoria y las posibles afectaciones climáticas para la capital potosina al inicio de la siguiente semana.

Finalmente, y con base en el registro de las estaciones meteorológicas del SAMM-PC, se determinaron los niveles de precipitación en el municipio, siendo las de mayor lluvia torrencial la zona sur con 30.2 mm recibidos el 2 de junio y este 4 de junio alcanzamos los 39.1 mm recibidos en zona centro; las zonas norte y zona industrial sur han sido menos favorecidas con lluvia recurrente y/o torrencial en lo que llevamos del mes.