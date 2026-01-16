Detecta C.O. pagos de Ayuntamiento a empresas fantasmas

La organización Ciudadanos Observando anunció que presentará una denuncia formal ante el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), para aclarar presuntas irregularidades en contratos y pagos realizados por el Ayuntamiento de San Luis Potosí a proveedores no localizados.

De acuerdo con la agrupación, su investigación detectó pagos millonarios desde la administración municipal a empresas y personas físicas con domicilios fiscales inexistentes o que operan giros distintos a los reportados en facturas. Entre los casos documentados se encuentra el supuesto proveedor con folio 49463 a nombre de Jessica Dávalos Díaz, quien habría recibido en 2025 un total de 1 millón 239 mil 213 pesos por material de papelería y artículos de limpieza.

Ciudadanos Observando señaló que, al acudir al domicilio fiscal registrado en Aguascalientes, ubicado en calle Monte Everest 1001 local 1, encontraron en su lugar una estética, cuyo personal aseguró desconocer a Dávalos Díaz y negó vender los productos señalados en las órdenes de compra.

La organización también detectó que en documentación oficial del Ayuntamiento aparece como representante legal de la proveedora Osvaldo Velázquez Acosta, cuyo único antecedente público se relaciona con su participación como representante de casilla del PRI en el Estado de México en las elecciones de 2015.

La investigación refiere además que Jessica Dávalos Díaz ha sido invitada de manera restringida a participar en procesos de compra y licitación del municipio. Entre ellos, la licitación MSLP-05-2025, donde compitió contra Distribuidora Industrial del Soul del Centro, ubicada en el mercado Hidalgo de la capital potosina y Logística y Servicios VAD, cuya dirección fiscal corresponde a una vivienda particular.

Según los registros consultados por la agrupación, los pagos al mismo proveedor sumaron 261 mil 520 pesos en julio, 818 mil 441 pesos en octubre y 159 mil 252 pesos en noviembre

de 2025.

Ciudadanos Observando señaló como responsables de autorizar o avalar estos contratos al oficial mayor Salvador Moreno Arellano, además de personal de adquisiciones, contraloría interna y la oficina de la secretaría general del Ayuntamiento: Gabriela Guadalupe Flores, Óscar Iván Calvo, Francisco Javier Valencia e Ilse Paola Rivas Torres.

La organización adelantó que solicitará que las autoridades fiscales y de control realicen una investigación exhaustiva y determinen si hubo daño a la Hacienda Pública Municipal.