logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VESTIDOS DE NOCHE CON BORDADOS INDÍGENAS

Fotogalería

VESTIDOS DE NOCHE CON BORDADOS INDÍGENAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Detectan fraudes de agencias de viajes en Soledad

Autoridades confirmaron dos casos y refuerzan acciones preventivas en el sector turístico.

Por Samuel Moreno

Enero 25, 2026 12:35 p.m.
A
Detectan fraudes de agencias de viajes en Soledad

Soledad de Graciano Sánchez no es ajena a la problemática de fraudes relacionados con agencias de viajes, reconoció el director de Turismo Municipal, Felipe Cárdenas Quibrera, quien confirmó que durante el año pasado se recibieron dos denuncias formales por este tipo de prácticas.

El funcionario explicó que los casos correspondieron a personas que ofrecían paquetes turísticos, solicitaban pagos anticipados y, llegado el momento del viaje, los servicios simplemente no existían. "Eran situaciones en las que les decían ´págame tu paquete y poco a poco te lo voy guardando´, pero cuando llegaba la fecha, no había nada", detalló.

Cárdenas Quibrera señaló que, derivado de estos hechos, en lo que va del presente año no se ha recibido ningún nuevo reporte, situación que atribuyó al fortalecimiento de acciones preventivas impulsadas desde la Dirección de Turismo.

Entre estas medidas destacó la promoción del Registro Nacional de Turismo (RNT), una estrategia que se realiza en coordinación con instancias estatales y federales para identificar, supervisar y regular a las agencias de viajes que operan en el municipio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Localizan a niño de 4 años deambulando solo

Fue hallado solo en la colonia Santa Mónica.

"La intención no es solo revisar agencias, sino también hoteles, restaurantes y todo tipo de servicios turísticos", explicó. Incluso mencionó que se trabaja para incorporar al registro espacios menos conocidos, como el balneario Los Pajaritos, ubicado en la colonia Pavo, así como viñedos y otros atractivos locales.

El director de Turismo subrayó que estas acciones buscan garantizar un buen servicio y trato a los visitantes, pero también cerrar el paso a posibles fraudes que afecten tanto a turistas como a habitantes del municipio.

Finalmente, indicó que varias agencias de viajes que operan en Soledad ya se han acercado de manera voluntaria para cumplir con los requisitos del Registro Nacional de Turismo, como una forma de dar certeza a sus clientes y fortalecer la confianza en el sector.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

UPSLP detecta rezago en inglés en aspirantes a educación superior
UPSLP detecta rezago en inglés en aspirantes a educación superior

UPSLP detecta rezago en inglés en aspirantes a educación superior

SLP

Samuel Moreno

La UPSLP destaca la importancia del inglés en un contexto internacional competitivo.

Detectan fraudes de agencias de viajes en Soledad
Detectan fraudes de agencias de viajes en Soledad

Detectan fraudes de agencias de viajes en Soledad

SLP

Samuel Moreno

Autoridades confirmaron dos casos y refuerzan acciones preventivas en el sector turístico.

El Saucito entra a cirugía histórica
El Saucito entra a cirugía histórica

El Saucito entra a cirugía histórica

SLP

Rolando Morales

El Ayuntamiento alista ajustes, restauración y nueva organización interna del panteón.

Aumenta consumo de drogas en jóvenes
Aumenta consumo de drogas en jóvenes

Aumenta consumo de drogas en jóvenes

SLP

Rolando Morales

El alza en adicciones ya está vinculada a enfermedades mentales severas y permanentes.