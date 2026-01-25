Detectan fraudes de agencias de viajes en Soledad

Soledad de Graciano Sánchez no es ajena a la problemática de fraudes relacionados con agencias de viajes, reconoció el director de Turismo Municipal, Felipe Cárdenas Quibrera, quien confirmó que durante el año pasado se recibieron dos denuncias formales por este tipo de prácticas.

El funcionario explicó que los casos correspondieron a personas que ofrecían paquetes turísticos, solicitaban pagos anticipados y, llegado el momento del viaje, los servicios simplemente no existían. "Eran situaciones en las que les decían ´págame tu paquete y poco a poco te lo voy guardando´, pero cuando llegaba la fecha, no había nada", detalló.

Cárdenas Quibrera señaló que, derivado de estos hechos, en lo que va del presente año no se ha recibido ningún nuevo reporte, situación que atribuyó al fortalecimiento de acciones preventivas impulsadas desde la Dirección de Turismo.

Entre estas medidas destacó la promoción del Registro Nacional de Turismo (RNT), una estrategia que se realiza en coordinación con instancias estatales y federales para identificar, supervisar y regular a las agencias de viajes que operan en el municipio.

"La intención no es solo revisar agencias, sino también hoteles, restaurantes y todo tipo de servicios turísticos", explicó. Incluso mencionó que se trabaja para incorporar al registro espacios menos conocidos, como el balneario Los Pajaritos, ubicado en la colonia Pavo, así como viñedos y otros atractivos locales.

El director de Turismo subrayó que estas acciones buscan garantizar un buen servicio y trato a los visitantes, pero también cerrar el paso a posibles fraudes que afecten tanto a turistas como a habitantes del municipio.

Finalmente, indicó que varias agencias de viajes que operan en Soledad ya se han acercado de manera voluntaria para cumplir con los requisitos del Registro Nacional de Turismo, como una forma de dar certeza a sus clientes y fortalecer la confianza en el sector.