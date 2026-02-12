logo pulso
Detectó GCE narcomenudeo en Centro de Abastos: JGTS

La reacción de ayer de parte de algunos cargadores, se debió a la presencia de la corporación, señaló

Por Rubén Pacheco

Febrero 12, 2026 03:46 p.m.
A
J. Guadalupe Torres Sánchez / Foto: Citlally Montaño-Pulso

J. Guadalupe Torres Sánchez / Foto: Citlally Montaño-Pulso

Luego que este miércoles estibadores de la Central de Abastos persiguieron a elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) durante una intervención en el complejo de venta de mercancías, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, atajó que el incidente se trató de un hecho "circunstancial y aislado".

El funcionario estatal expuso que la reacción de algunos cargadores se debió a la presencia de la corporación policial, a fin de inhibir la comercialización de drogas en el lugar y en colonias limítrofes.

Complementó que derivado de las revisiones y labores de seguridad de la GCE, se ha detectado a trabajadores del punto de abastecimiento dedicados al narcomenudeo.

En entrevista, complementó que el oficial lesionado durante el operativo continúa recibiendo atención médica, en aras de descartar afectaciones en su integridad física.

Dijo que, en caso de existir evidencia de presuntos abusos durante la detención de los agresores, la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) resolverá los mismos.

Videos | Suman 5 detenidos tras agresión a la GCE en Abastos

La situación se registró en el marco de una reunión entre autoridades y el Patronato

