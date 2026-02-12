Detectó GCE narcomenudeo en Centro de Abastos: JGTS

Luego que este miércoles estibadores de la Central de Abastos persiguieron a elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) durante una intervención en el complejo de venta de mercancías, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, atajó que el incidente se trató de un hecho "circunstancial y aislado".

El funcionario estatal expuso que la reacción de algunos cargadores se debió a la presencia de la corporación policial, a fin de inhibir la comercialización de drogas en el lugar y en colonias limítrofes.

Complementó que derivado de las revisiones y labores de seguridad de la GCE, se ha detectado a trabajadores del punto de abastecimiento dedicados al narcomenudeo.

En entrevista, complementó que el oficial lesionado durante el operativo continúa recibiendo atención médica, en aras de descartar afectaciones en su integridad física.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Dijo que, en caso de existir evidencia de presuntos abusos durante la detención de los agresores, la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) resolverá los mismos.

?? | Detectó la GCE narcomenudeo en el Centro de Abastos, dice Torres Sánchez tras reyerta de ayer.

Visita: ?? https://t.co/EzAKRUH7aS pic.twitter.com/1n49TYZ9tL — Pulso Online (@pulso_mx) February 12, 2026