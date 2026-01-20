Detenidos suelen alegar ilegalidad o inocencia: Galindo

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, defendió el actuar de la Policía Municipal y de la Policía Vial, pese a los recientes exhortos emitidos desde el Congreso del Estado y a los señalamientos por presuntas violaciones a los derechos humanos.

Galindo señaló que no tiene claridad si los llamados legislativos están dirigidos específicamente a la Policía de la capital o al conjunto de corporaciones municipales del estado, al recordar que existen cuerpos policiacos en los 59 municipios de San Luis Potosí.

En ese contexto, aseguró que la corporación capitalina cuenta con un proceso permanente de formación y capacitación, incluso en el extranjero, algo que dijo no se había realizado antes en el municipio.

El edil destacó que elementos de la policía local han recibido preparación en países como España, Colombia, China y Estados Unidos, y afirmó que actualmente se trata de una de las corporaciones municipales mejor capacitadas del país.

También subrayó que la Policía Municipal pasó de ser una de las peor pagadas a ubicarse entre las mejor remuneradas, además de contar con certificaciones vigentes.

En relación con las acusaciones por abusos y violaciones a derechos humanos, Galindo sostuvo que se vive una etapa con menos quejas ante instancias defensoras, tanto en el caso de la Policía Preventiva como de Tránsito. Aun así, expresó respeto por las posturas de los legisladores y, en particular, por la presidenta del Congreso del Estado, aunque dijo desconocer si los señalamientos obedecen a un caso específico.

Sobre los videos difundidos recientemente en redes sociales, en los que se acusa a la Policía Vial de presuntas irregularidades, el alcalde señaló que ese tipo de grabaciones no necesariamente acreditan la razón de quien aparece en ellas.

Explicó que, en su experiencia, las personas detenidas suelen alegar ilegalidad o inocencia durante las intervenciones.

Galindo Ceballos afirmó que las actuaciones de la policía se realizan dentro del marco legal y que no se contraviene la ley en los procedimientos.

Reconoció que existen distintas versiones sobre los hechos, pero puntualizó que una cosa es la percepción de los involucrados, otra la postura de la autoridad y otra la verdad jurídica.

Finalmente, indicó que los casos señalados ya están siendo revisados, como ocurre con cualquier queja o denuncia relacionada con el actuar policial.