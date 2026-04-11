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Detienen a hombre incendiario

Por Rubén Pacheco

Abril 11, 2026 03:00 a.m.
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Detienen a hombre incendiario

Este jueves, la Policía de Investigación (PDI) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de un hombre por el delito de daño a las cosas, referente a que presuntamente provocó un incendio en un predio ubicado en la avenida Valentín Amador e intersección con la carretera a Matehuala, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

Así lo informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien refirió que ayer se puso a disposición del Ministerio Público y este viernes se realizó la audiencia inicial para definir su situación jurídica.

En entrevista, explicó que se inició la carpeta de investigación, a partir de la denuncia presentada por el propietario del predio ante la Agencia del Ministerio Público respectivo.

La fiscal general expuso que la penalidad en contra del imputado puede variar, derivado de diversas circunstancias.

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"En el caso de los detenidos que hemos tenido, son de carácter intencional (...) es agravado cuando se trata de incendio. Cuando los daños son por incendio ", remató.

García Cázares complementó que, en lo que va del presente año la Fiscalía tiene diversas indagatorias relacionadas con siniestros, las cuales se encuentran en proceso de investigación.

Con dicha detención, al momento se reportan seis personas detenidas por su presunta responsabilidad en las conflagraciones, dos del orden común y cuatro de corte federal, de acuerdo con cifras oficiales.

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