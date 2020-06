Dialogan diputados con asociaciones para mejorar el cuidado animal

Integrantes de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Congreso estatal se reunieron con personas de diversas asociaciones protectoras de animales para impulsar, en conjunto, diversas iniciativas para erradicar el maltrato animal y establecer una mejor convivencia y responsabilidad respecto a los animales domésticos.

El diputado Cándido Ochoa Rojas, presidente de dicha comisión, dijo que en esta reunión se resolvieron dudas importantes y se abonó a una mejor coordinación entre las asociaciones civiles de protección y los diferentes niveles de la autoridad.

"Nos comprometimos a impulsar iniciativas para regular las actividades que tienen que ver con el cuidado de los animales. Nos preocupa lograr que ya no se registren más casos de que a un animal le detonen un cuete en épocas de festejos de los seres humanos, que no haya más agresiones, porque hasta han querido quemar animales vivos. También no interesa regular las actividades de donación en los centros antirrábicos y que sea a través de asociaciones protectoras de animales establecidas para que los animales tengan un destino final con observancia de todos sus derechos fundamentales", expresó el legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Consideró que esta LXII Legislatura "ha dado pasos importantes en materia de cuidado animal, mediante la aprobación de reformas a la legislación para promover la esterilización de perros y gatos por parte de los Ayuntamientos y la regulación para los animales comunitarios, entre otros temas".

"La mayoría de las interacciones de los humanos con los animales están sueltas, no están reguladas. Entonces, tenemos que ir nutriendo la Ley. También está el tema de las adopciones, que decimos: Ahí está el animal y puede adoptarlo el que quiera. Pues sí, pero se debe seguir una serie de protocolos para garantizar un destino digno a los animales", añadió.