Dice la SEGE que han cubierto todos los bonos

El secretario de Educación del Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo, aseguró que la actual administración “ha cubierto todos los bonos y que en un año ha dado más que ninguna otra”.

Además, llamó a las y los docentes a no faltar a sus centros de trabajo este viernes, pues argumentó que hay un rezago educativo muy importante que se debe resolver.

El funcionario confirmó que, a quienes faltaron a clases ayer para participar en la multitudinaria protesta de la Sección 26 del SNTE contra el gobierno del estado, se les descontará el día y negó que esto sea una represalia o se trate de coartar el derecho a la libre manifestación.

“Yo tengo que hacer mi trabajo. Soy autoridad y debo ver quién sí hace su trabajo y quién no, porque se les paga. No soy yo el que les paga, pero debo pasar un reporte”, declaró.

Enseguida, afirmó que más bien, la amenaza vino desde el propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que presuntamente descontaría “dos mil o dos mil 500 pesos a quienes no asistieran a la manifestación. Esa sí es una represalia”, dijo.

Habló también de temas como las becas para hijas e hijos de docentes, rubro donde existe un adeudo de aproximadamente 192 millones de pesos, “muchas de las cuales no tienen nombre ni apellido, por lo que no sabemos a dónde va ese dinero. Nunca les habían auditado y ahora lo estamos haciendo para generar una lista real. Que el dinero vaya efectivamente a los beneficiarios y que no se use para otras actividades”.