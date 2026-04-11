Dice MC que competirá sin alianzas para el 2027

Movimiento Ciudadano mantendrá en San Luis Potosí su ruta de competir sin alianzas rumbo a la elección de 2027, mientras cualquier eventual acuerdo con otras fuerzas políticas, quedará sujeto a la definición de la dirigencia nacional, de acuerdo con lo expuesto por su coordinador estatal, Marco Antonio Gama Basarte.

La postura fue fijada luego de ser cuestionado sobre la posibilidad de que el partido pudiera construir una alianza con el PAN, escenario sobre el que dijo no tener conocimiento de antecedentes en otros estados hasta este momento.

En el plano local, la línea se mantiene en la construcción interna del partido y en la preparación de la plataforma con la que buscarán llegar al proceso electoral en el que se renovará la gubernatura del estado.

Sobre las declaraciones del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, en torno al voto de la bancada naranja a favor del llamado Plan B y una supuesta cercanía con Morena, el legislador desestimó esos señalamientos y los ubicó como opiniones sin sustento.

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La definición de competir en solitario no es nueva. Desde enero, tras la discusión por el veto a la llamada "Ley Gobernadora", Gama Basarte ya había adelantado que MC descartaba alianzas con PVEM, Morena, PAN o cualquier otra fuerza política rumbo a 2027, bajo la apuesta de fortalecer su estructura electoral.