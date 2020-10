Difieren empresarios sobre beneficios del horario de verano

Líderes industriales difieren sobre los beneficios del horario de verano, el cual concluirá este sábado 24 de octubre.

El presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial, Ricardo Pérez Castillo, explicó que en cuanto a la generación de energía eléctrica, sí hay un ahorro importante, que en años anteriores se estimó de mil 500 millones de pesos a nivel nacional, sobre todo en el momento del arranque ya que es menos usado todo el sistema productivo.

Señaló que el ajustar el horario conforme a la luz solar evita la sobreproducción de energías y permite una mayor productividad. Destacó que este ahorro debe considerarse como de mayor beneficio ante la situación sanitaria y financiera que se vive actualmente.

Contrario a lo anterior, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Clara Leticia Serment Cabrera, consideró que realmente no se tiene un ahorro de energía. Señaló que éste no se puede medir de una manera clara y sobre todo cuando se realiza el cambio y solo al final hay breve beneficio porque amanece oscuro y el día con luz tiene una mayor duración, habrá a quien le beneficie y a quien no, apuntó.