Difunde Morena de SLP carta enviada al CEN; reclama a Delgado "acuerdos políticos a espaldas" de los potosinos

El Comité Estatal de Morena en San Luis Potosí difundió este sábado el texto íntegro que envió al Comité Ejecutivo Nacional encabezado por Mario Delgado, para expresar su inconformidad con las decisión recientemente tomadas sobre la elección en la entidad potosina.

Entre otros aspectos, acusa a la dirigencia nacional de Morena de pretender fortalecer al Partido Verde, "para que su posible candidato, de perfiles delincuenciales, sea el próximo gobernador. Esta, y otras decisiones denotaría que se están dando acuerdos políticos a espaldas de la dirigencia local, militancia y simpatizantes".

Aquí el texto íntegro:

C. Mario Martín Delgado Carrillo

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena

C. Minerva Citlalli Hernández Mora

Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional de Morena

C. Integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena

C. Bertha Luján Uranga

Presidenta del Consejo Nacional de Morena

P r e s e n t e s.-

El Consejo Estatal de Morena en San Luis Potosí, durante su sesión del día 31 de diciembre de 2020, acuerda el siguiente pronunciamiento:

Reprobamos la actitud excluyente del Comité Ejecutivo Nacional y de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, al no consultar a ninguna instancia estatal de nuestro partido para tomar decisiones que afectan la vida política y social del Estado de San Luis Potosí.

Contrariando nuestra Declaración de Principios la cual señala que "sólo el pueblo organizado puede salvar a la nación", con la participación política de los ciudadanos.

Esta forma impositiva ya generó conflictos innecesarios que trascendieron a la sociedad al pretender registrar una Coalición con el Partido Verde Ecologista de México, prácticamente inexistente en San Luis Potosí, y cuyo membrete fue tomado por asalto, como se hizo antes con el PRD, por parte de un grupo político conocido como "gallardista" y que goza del rechazo mayoritario, tanto en nuestro partido como en la sociedad en general.

Así, en el ámbito Federal, de acuerdo con las informaciones de la prensa y algunos trascendidos, sin la participación alguna de la estructura legal de Morena en SLP, se decidió otorgarle al Partido Verde, seis distritos de los siete que componen electoralmente el estado adjudicándole solo el distrito 4 (con cabecera en Cd. Valles), donde Morena podría definir al candidato (a).







Está claro para nosotros (as), que este hecho disminuye considerablemente la posibilidad de que Morena ganase la gubernatura. Pues en San Luis Potosí, insistimos, de que el Partido Verde, por el enorme desprestigio que posee entre la población, no ganaría aquéllos distritos federales, lo cual queda demostrado en los estadísticas de la elección del 2018.







Luego entonces, la única beneficiada por estas decisiones, sería la coalición "Sí por San Luis" (conformada por los partidos PAN, PRI, PRD y Conciencia Popular).







Por lo anterior, pareciera que en San Luis Potosí, la dirección nacional de Morena pretende fortalecer al Partido Verde, para que su posible candidato, de perfiles delincuenciales, sea el próximo gobernador. Esta, y otras decisiones denotaría que se están dando acuerdos políticos a espaldas de la dirigencia local, militancia y simpatizantes.







Si lo anterior es cierto, exigimos que se reconsidere la asignación de las candidaturas a diputados federales en San Luis Potosí en el marco de la Coalición Federal, y que participen en una nueva atribución los órganos estatales.







En tanto no vamos a permitir, en el ámbito de nuestras facultades legales, que las candidaturas a distritos locales y presidencias municipales se decidan solo en la Ciudad de México.







En otro sentido, manifestamos nuestro desacuerdo a la falta de transparencia en la realización y puesta en práctica de la convocatoria para la elección de la gubernatura de San Luis Potosí que emitió el Comité Ejecutivo Nacional el 26 de noviembre de 2020. Ya que nunca se informó quiénes eran los 4 aspirantes aprobados (as), por parte de la Comisión Nacional de Elecciones, para participar en la encuesta de marras; no supimos si se efectúo o no dicha encuesta, así como tampoco se contempló el hecho de que podría ser otorgada la candidatura gubernamental al género femenino, acorde a lo que se venía considerando por el INE. Lo cual, generó sin duda alguna la escasa participación de mujeres en la contienda preelectoral.







De acuerdo al artículo 44 incisos p) y q) del Estatuto de Morena, el cual menciona que, a nivel estatal, se realicen Asambleas Municipales, Distritales y Estatales para la definición de precandidaturas (aspirantes), y considerando el caso inédito de la crisis de salud provocada por la pandemia, demandamos que, rescatando el espíritu democrático de este inciso, y para diferenciarnos de prácticas centralistas y de intromisión de dependencias sin oficio, se establezca al Consejo Estatal como Consejo Estatal Electoral, como sucedió en la elección de 2018, y el cual actuará por consensos.







Sin duda, debemos ser portadores de una nueva forma de actuar basada en valores democráticos y humanistas, y no aceptar pacto alguno que solo busque satisfacer intereses facciosos y egoístas. Pues el cambio verdadero consiste en que la sociedad sea capaz de gobernarse democráticamente a sí misma, a través de una revolución cultural, social, política y moral.







Hacemos un llamado a la militancia de Morena en San Luis Potosí y del país, a estar atenta y defender los derechos que hemos forjado en un consenso plural, respetuoso y ante todo transparente.







Finalmente exhortamos respetuosamente al Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión Nacional de Elecciones a ser sensibles a nuestras demandas y corregir su actitud en favor de los potosinos (as) y en cumplimientos de nuestros documentos básicos.







A t e n t a m e n t e:

Integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en San Luis Potosí y del Consejo Estatal de San Luis Potosí.