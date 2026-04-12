Digitalización del expedientes del STJE apenas va en un 25%

El proyecto para digitalizar expedientes electrónicos de las diferentes materias, se encuentra a un 25 por ciento de progreso, reconoció Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).

Dijo que que en la actualidad se desarrolla el Sistema Informático para el Control de Expedientes Electrónicos (SICEE) -https://www.sicee.gob.mx/Account/Login?ReturnUrl=%2F- para la materia civil, sin embargo, en las demás tendrá otro nombre.

Si bien no estableció una fecha definitiva, confió que este mismo año pueda concluirse todo el proceso de instauración del esquema informático.

En entrevista, explicó que el objetivo del Poder Judicial, es que todas las partes intervinientes en las diversas causas pueden acceder desde una computadora al expediente, a fin de agilizar todos los procedimientos.

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La magistrada presidenta matizó que, en el ramo penal los intervinientes sí tienen que acudir directamente a los juzgados para conocer de los casos, pero en los demás donde ya se implementa el SICEE.

"Hemos estado trabajando muy de cerca con el área de tecnología, porque traíamos algunos pendientes. Estamos este mes por aperturar (sic) lo que es el SICEE para las salas de materia civil, porque no se estaba manejando como tal", remató.