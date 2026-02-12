logo pulso
Diputada defiende rehabilitación de Splash en Tangamanga

Afirmó que la obra no contempla tala y prevé una planta tratadora.

Por Redacción

Febrero 12, 2026 04:57 p.m.
A
Diputada defiende rehabilitación de Splash en Tangamanga

La diputada Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez salió en defensa del proyecto de rehabilitación del centro acuático "Splash" en el Parque Tangamanga I, al asegurar que la obra no implicará tala de árboles ni daños ambientales.

La presidenta de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Congreso local señaló que, según la información proporcionada por autoridades estatales, el plan no contempla afectaciones al arbolado ni al entorno donde habita la fauna del parque.

Explicó que el proyecto incluye la construcción de una planta tratadora, con el objetivo de reutilizar el agua utilizada en el parque acuático para el riego de áreas verdes dentro del mismo espacio.

De acuerdo con lo informado, la rehabilitación podría concluir en los próximos meses, con la intención de que el centro acuático opere durante la temporada de Semana Santa.

LEA TAMBIÉN

Segam niega haya tala de árboles en Splash

La rehabilitación del espacio no prevé ampliación territorial

La legisladora indicó que se mantendrá atenta al avance de los trabajos y a la supervisión ambiental de la obra.

