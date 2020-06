Diputada ligada al gallardismo afirma que seguirá en el PRD

La representante única del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso local, diputada María Isabel González Tovar, expresó que dicho instituto político no le ha notificado su inclusión en la dirigencia provisional colegiada, pero que su intención es seguir perteneciendo a las filas de este partido a pesar de su cercanía con la corriente del "Gallardismo".

"Mi partido no me ha notificado nada, todavía. Me enteré por lo medios de comunicación que formo parte de esta lista, pero formalmente no he recibido ninguna notificación", mencionó.

A la pregunta de si en su ánimo está seguir perteneciendo a las filas del PRD, la legisladora respondió que "sí, por supuesto. Yo, desde que empezó este movimiento de personas que ingresaron al partido y que luego salieron de él para ingresar al Verde Ecologista, yo les expuse mi postura de quedarme en el PRD y hasta ahorita sigue siendo es mi convicción".

Aseguró que en cuanto el PRD le notifique "cuáles son las situaciones que habrán de retomarse, pues yo lo haré con toda la disciplina que hasta el momento he mostrado con el partido".

Respecto a si no será incómodo permanecer en el PRD y ser simpatizante gallardista, dijo que "yo creo que yo he simpatizado con la corriente que los ciudadanos me concedieron a través del voto para el PRD y que fue lo que me llevó a la diputación plurinominal".

Agregó que "en el trabajo que he desempeñado en el Congreso como legisladora, no me ha caracterizado una corriente en particular, sino simplemente trabajar, y así lo seguiré haciendo, a favor de los ciudadanos. Igual le he respondido al partido, con trabajo.

Finalmente, respecto a si existen posibilidades de un resurgimiento del PRD para las elecciones del 2021, González Tovar consideró que "es necesario ver las condiciones de esta dirigencia provisional colegiada y ver las condiciones a nivel nacional en las que está dispuesto a trabajar el partido. Hay muchos aspectos que habría que analizar. De momento, es muy aventurado hacer un pronóstico de si le va a ir bien o le va a ir mal al PRD, porque con estos cambios tan recientes, necesitamos ver primero cómo se va a construir o a reestructurar este instituto".