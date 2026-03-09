logo pulso
Diputada propone cuotas laborales para personas LGBTTTIQ+

Frinne Azuara dice que busca impulsar acciones afirmativas.

Por Redacción

Marzo 09, 2026 05:16 p.m.
A
Diputada propone cuotas laborales para personas LGBTTTIQ+

San Luis Potosí, SLP.– La diputada Frinné Azuara Yarzábal, junto con los legisladores Héctor Serrano, Cuauhtli Badillo y Marco Antonio Gama, presentó una iniciativa de reforma para impulsar acciones afirmativas que promuevan la inclusión laboral de personas LGBTTTIQ+ en el estado.

La propuesta plantea modificar la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas, la Ley para el Desarrollo Económico Sustentable y la Competitividad y la Ley Orgánica de la Administración Pública, con el objetivo de fomentar políticas de contratación incluyentes en el sector público y privado.

En su exposición de motivos, la legisladora señaló que las personas LGBTTTIQ+ enfrentan barreras estructurales para acceder al empleo formal, especialmente en espacios laborales donde no existen políticas de inclusión.

Desafíos y estadísticas sobre discriminación laboral en San Luis Potosí

La iniciativa cita datos de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021, que advierten que las personas con identidad u orientación no normativa tienen mayor probabilidad de enfrentar rechazo laboral.

Azuara Yarzábal indicó que en San Luis Potosí persisten estigmas sociales, discriminación y falta de reconocimiento pleno de la identidad de género, factores que derivan en mayores niveles de desempleo e informalidad, sobre todo entre personas trans y no binarias.

La exposición de motivos señala que hasta el 6% de la población potosina mayor de 15 años podría verse impactada por estas condiciones.

La propuesta fue turnada a las comisiones de Trabajo y Previsión Social; Régimen Interno y Asuntos Electorales; y Desarrollo Económico y Social, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos, para su análisis.

PRI rechaza reforma que permitiría "chapulinear" de bancada en el Congreso

