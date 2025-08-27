Diputado alerta sobre deterioro en carretera 57

El diputado Luis Emilio Rosas Montiel, vicepresidente de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado, advirtió que la carretera 57 se encuentra en un estado de deterioro severo, especialmente al ingresar a la mancha urbana de San Luis Potosí, y señaló que las reparaciones realizadas por el gobierno federal resultan insuficientes, pues solo duran algunos meses antes de volver a presentar daños.

El legislador recordó que esta vía conecta a San Luis Potosí con la frontera norte y con Canadá a través de la red carretera de Estados Unidos, por lo que calificó como urgente una intervención de fondo. Mencionó que el proyecto federal contempla la ampliación del tramo que va de San Luis Potosí a Piedras Negras, Coahuila, incluido en el denominado Plan México, aunque reconoció que no se puede asegurar que se trate de una rehabilitación integral.

Rosas Montiel añadió que la construcción del tren de pasajeros hacia Querétaro, anunciada para iniciar el próximo año, podría contribuir a disminuir la carga vehicular de la carretera 57, aunque insistió en que el mantenimiento de la vialidad sigue siendo una prioridad que debe atender el gobierno federal.

En relación con la vía alterna a la zona industrial, el diputado indicó que es una demanda reiterada de organismos empresariales debido al impacto económico de los congestionamientos en esa zona. "Tiene un gran impacto en pérdidas económicas de mantenimiento y de tiempo del tránsito de mercancías y de vehículos", apuntó, y aseguró que el tema aparece de manera constante en reuniones con el sector privado.

El legislador también reconoció el mal estado de otras vialidades como avenida Industrias y los ejes viales, donde incluso se ha registrado un alto tránsito ciclista.