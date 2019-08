Diputado del PRI, en contra de la disminución de financiamiento a partidos

El diputado Martín Juárez Córdova se sumó a las opiniones de que los partidos políticos no deben sufrir disminuciones en sus prerrogativas, considerando que la existencia de éstas evita que financiamientos privados condicionen la vida pública de los institutos políticos.

Sobre la propuesta del presidente López Obrador, el legislador priísta juzgó que "el Ejecutivo debería ser congruente con sus posturas, como la de pedir a los partidos políticos que donen la mitad de sus prerrogativas a los pobres, cuando ha dado muestras de no saber cumplir con estas acciones".

Recordó que en los sismos de la Ciudad de México de 2017, "López Obrador impulsó una iniciativa similar y solamente el PRI entregó a los damnificados los recursos correspondientes a un cuatrimestre de prerrogativas".

"El partido del presidente –Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA)- no entregó recursos de sus prerrogativas para la reconstrucción, por lo que ahora, con esta nueva propuesta, se repite el escenario de entonces. Con todo respeto, no veo congruencia en alguien que avaló una acción y no la respetó".

Sobre las posturas de algunas organizaciones para que los partidos ya no reciban recursos públicos, dijo que "hay un origen puntual para que los partidos reciban recursos a fin de no rebasar propósitos ni principios, es decir, no correr el riesgo de obtener financiamientos privados que después pueden condicionar la vida pública del instituto", concluyó.