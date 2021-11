Diputado local morenista ofrece respaldo a su líder nacional

Ante las críticas de parte de un sector del morenismo en contra de Mario Delgadillo Carrillo, dirigente nacional guinda, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, coordinador parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), sostuvo que en San Luis Potosí se respalda al líder federal.Contrario a la oposición y reclamos de Sergio Serrano Soriano, presidente estatal de Morena, Badillo Moreno asumió que Delgado Carrillo ha tenido "buen desempeño" al frente del instituto político desde que asumió el cargo.Presumió que, si bien en San Luis Potosí los resultados electorales no fueron los esperados, a nivel nacional Regeneración Nacional alcanzó triunfos importantes en el Congreso de la Unión."Las (elecciones) que se vienen el año que entra la vamos a ganar. Morena va a ganar cinco de las seis (gubernaturas) que están en disputa. El presidente del PAN ya lo platicó, ya lo dijo 'no tienen posibilidades de entrarle a la jugada en las próximas elecciones'", comentó.Frente a los señalamientos de desunión propiciados por Delgado Carrillo, el diputado justificó que al provenir de la izquierda, las y los integrantes de Morena son personas combativas que están en un espacio donde no hay un pensamiento único."Obviamente nuestro partido está abierto a diferentes pensamientos, y es muy natural y es muy entendible (las diferencias). Nosotros desde nuestro punto de vista, hemos visto que nuestro dirigente ha tenido buen desempeño, y pues aquí en San Luis lo respaldamos", concluyó.